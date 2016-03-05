Пілоти бойового F-15 в Британії були засліплені лазером

Командування ВПС США підтвердило, що промінь був спрямований у бік одного з їх винищувачів F-15 під час заходу на посадку на аеродром Королівських ВПС Лейкенхіт в ніч на четвер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомила представниця командування, незважаючи на те, що промінь зеленого кольору не потрапив нікому з членів екіпажу в очі, його спалах, відбившись від засклення кабіни, призвела до тимчасової втрати просторової орієнтації пілотами.

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Посадка пройшла благополучно, додала вона. За її словами, це нагадувало лазерну указку, тільки набагато більшої потужності.

Засліплення пілотів загрожує катастрофою літака і людськими жертвами не тільки серед екіпажу, але й цивільного населення на землі, попередили у ВПС США.

У британському міністерстві оборони, в свою чергу, повідомили, що спроби висвітлити лазером військові літаки вживаються нечасто, проте додали: "Подібні атаки підривають безпеку польотів і є карним діянням. Подібні інциденти фіксуються, і про них повідомляється поліції для вжиття заходів".

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За останні шість років управління у справах цивільної авіації в Британії зафіксувало понад 9 тисяч інцидентів, пов'язаних із лазерними променями, спрямованими в бік літаків. Близько 200 осіб були заарештовані і притягнуті до відповідальності.