Південна Корея проведе найбільші спільні навчання з армією США

За інформацією агентства "Йонхап", в навчаннях повинні взяти участь 300 тисяч військовослужбовців з Південної Кореї і 15 тисяч американських військових.

Основною метою спільних навчань стане попередження на адресу Північної Кореї, від якої Сеул вимагає "припинення провокацій", передає Російська служба ВВС.

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3 березня міністерство оборони Південної Кореї повідомило про те, що КНДР запустила кілька ракет малої дальності, які впали в Японське море.

Незадовго до цього Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про посилення санкцій щодо КНДР у відповідь на проведення Пхеньяном ядерного випробування і запуску ракети.

Пхеньян стверджує, що його космічна програма носить мирний характер, проте США, Японія, Південна Корея і навіть дружній КНДР Китай вважають, що запуск супутників є прикриттям для спроб режиму Кім Чен Ина створити міжконтинентальну зброю, здатна досягти західного узбережжя США.