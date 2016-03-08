Cандерс переміг Клінтон у штаті Мен, а Рубіо обійшов Трампа в Пуерто-Ріко

Берні Сандерс здобув перемогу над Хіларі Клінтон на кокусах у штаті Мен - черговому етапі первинних виборів серед претендентів на висунення кандидатом у президенти США від Демократичної партії, повідомляє Би-Би-Си.

Згідно з останніми даними, сенатор від штату Вермонт Сандерс лідирує з 64%, тоді як Клінтон набрала 36%.

На республіканських праймеріз в Пуерто-Ріко Марко Рубіо легко переміг мільярдера Дональда Трампа.

Проте Клінтон і Трамп залишаються лідерами у загальнонаціональній гонці на висунення кандидатами від Демократичної і Республіканської партій на майбутніх президентських виборах.

Увечері в неділю Хіларі Клінтон і Берні Сандерс узяли участь в організованих СNN теледебатах у місті Флінт в штаті Мічиган.

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Вони обмінялися взаємними звинуваченнями в частині дебатів, присвяченій економіці і торгівлі. Зокрема, Клінтон заявила, що Сандерс голосував проти програми федеральної допомоги американському автомобілебудуванню, прийнятої конгресом у 2009 році.

"Я підтримала цю програму, а ви - ні. Якби всі тоді проголосували так, як ви, наша автомобільна промисловість зазнала б краху, забравши з собою чотири мільйони робочих місць", - зауважила Хіларі Клінтон.

На це Сандерс, відомий своїми лівими поглядами, відповів: "Я завжди виступав проти того, щоб робочі люди в нашій країні рятували б шахраїв з Волл-стріт".

За його словами, прийняті тоді заходи стали просто "гігантською програмою допомоги Волл-стріт, коли ваші друзі знищили економіку".

У ході первинних виборів у суботу Сандерс переміг у штатах Канзас і Небраска, але Хіларі Клінтон зберегла лідерство серед демократів після великої перемоги в Луїзіані.

Незважаючи на успіх в Пуерто-Ріко, Марко Рубіо сильно відстає від інших республіканських претендентів - Дональда Трампа і сенатора Теда Круза.

Виступаючи після перемоги в Кентуккі і Луїзіані, Трамп закликав Рубіо покинути президентські перегони.

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Тим часом Тед Круз, який здобув перемогу в штатах Канзас і Мен, заявив, що "доти, доки Дональду не протистоїть один суперник, у нього зберігається перевага".

Хіларі Клінтон уже заручилася підтримкою 1130 із 2383 делегатів на з'їзді партії, який у липні буде затверджувати кандидата від демократів. У Берні Сандерса наразі лише 499 делегатів.