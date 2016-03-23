Держдеп США попереджає громадян про потенційну небезпеку відвідування Європи

У Держдепі США повідомили про потенційну небезпеку при відвідуванні країн Європи після терактів у Бельгії, передає 112 Україна.

Зазначається, що "терористичні групи продовжують планувати теракти в Європі, в зону ризику потрапляють спортивні заходи, пам'ятки, місця громадського харчування та транспорт".

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Крім того, американцям рекомендують до 29 березня утриматися від поїздок до Брюсселя, у зв'язку з високим рівнем терористичної загрози (підвищена до 4-го рівня), а також викликаних цим перебоїв у роботі транспорту та аеропорту. Якщо незважаючи на попередження громадяни все ж вирішать відвідати місто, їм рекомендують не відвідувати місця масового скупчення людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини.