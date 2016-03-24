Обама пообіцяв розсекретити документи про військовий переворот в Аргентині

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Виступаючи в Аргентині після переговорів з її президентом Маурісіо Макрі, Обама сказав, що вперше за весь цей час зніме гриф секретності з відповідних документів американської розвідки і збройних сил.

Макрі зі свого боку назвав візит Обами новою сторінкою у відносинах між країнами. На думку президента Аргентини, у цих відносин є всі шанси стати "зрілими і розумними".

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Військовий переворот, про який йде мова, стався 24 березня 1976 року. Тоді президент країни Ісабель Перон, яка зайняла цей пост після смерті чоловіка Хуана Перона, була повалена військовою хунтою під керівництвом Хорхе Відели.

Роки правління хунти були затьмарені жорсткими політичними репресіями і так званої "брудної війни", в ході якої безслідно зникло, за різними даними, від 18 до 30 тисяч громадян.

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Через рік після поразки від Великобританії у війні за Фолклендські острови 1982 року аргентинська хунта була змушена віддати владу.

Її лідери згодом постали перед судом і отримали тривалі терміни.