У США помер президент Гільдії кіноакторів Кен Ховард

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Гільдії, передає 112 Україна.

Причина смерті не повідомляється. Гільдію Ховард очолював протягом останніх семи років.

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Крім того, Ховард відомий і як актор кіно. Він зіграв у більш ніж 100 фільмах. Найвідоміші роботи Кена Ховарда — роль президента США Томаса Джефферсона у фільмі "1776", а також роль баскетбольного тренера команди Chicago Bulls Кена Рівза в серіалі "Біла тінь". У 2009 році актор отримав премію "Еммі" за кращу чоловічу роль другого плану у стрічці "Сірі сади".

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У 1991 році знявся в епізодах у фільмі Сильвестра Сталоне "Оскар" (Oscar). Однією з останніх ролей, яку виконав Ховард, стала роль низького шантажиста героїні Сандри Баллок у фільмі "Мережа" (TheNet, 1995).

Ховард народився в Каліфорнії 28 березня 1944 року.