ОБСЄ про справу Караджича: необхідно встановлювати правосуддя за воєнні злочини

"Сьогодні мої думки з родинами жертв геноциду та інших жахливих злочинів, вчинених під час війни у Боснії і Герцеговині. Сподіваюся, що вирок принесе хоч невеличке задоволення тим, хто чекав правосуддя так довго. Пошук правосуддя не залишив нікого байдужим. Це може бути довгим, складним і суперечливим процесом. Разом з тим, навіть через 20 років життєво необхідно встановити правосуддя за воєнні злочини. Головним є побудова міцного миру у Боснії і Герцеговині", – мовиться у заяві Джонатана Мура.

Читайте такожРадован Караджич отримав 40 років в'язниці за військові злочини

Сьогодні колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича визнали винним у злочинах проти людяності під час Боснійської війни у 1990-их і засудили до 40 років позбавлення волі. Відповідне рішення 24 березня ухвалив Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Югославії.

24 березня Гаазький трибунал почав оголошувати вердикт у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, звинуваченого в геноциді, злочинах проти людяності й інших воєнних злочинах під час Боснійської війни у 1990-их.

Радован Караджич був одним із політичних лідерів боснійських сербів під час війни 1992-1995 років у Боснії, яка забрала життя близько 100 тис. людей.

Прокурори просили для нього довічного ув'язнення за злочини проти людяності і військові злочини, у тому числі причетність до вбивства понад семи тисяч мусульман у районі Сребрениці в 1995 році.

Він не визнає свою провину.

Радован Караджич був затриманий в Сербії в 2008 році після того, як 13 років переховувався від правосуддя.