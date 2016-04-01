Пентагон попросив хакерів перевірити його мережі на міцність
Розпочалася реєстрація учасників програми під назвою "Зламай Пентагон" (Hack the Pentagon), розробленої американським оборонним відомством.
Як повідомив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, мета ініційованої міністерством оборони програми - залучити хакерів до виявлення уразливості в його комп'ютерних системах, передає Бі-бі-сі. Учасники програми приступлять до роботи 18 квітня. До 12 травня вони будуть шукати слабкі місця в комп'ютерних системах Пентагону. Брати участь у програмі можуть лише громадяни США, яких немає у списках підозрюваних в тероризмі та в інших злочинах.
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Як зазначають у відомстві, хакери не будуть працювати з комп'ютерними системами Пентагону, що являють особливу важливість.
У минулому році комп'ютерні мережі відомства неодноразово піддавалися атакам хакерів. Так, у квітні 2015 року міністр оборони США Ештон Картер повідомив про проникнення російських зловмисників у незасекречену мережу його відомства на початку 2015 року.
5 червня 2015 року стало відомо, що федеральні відомства США піддалися масовій кібератаці: хакери змогли отримати доступ до персональних даних декількох мільйонів державних службовців. Американські офіційні особи на умовах анонімності тоді заявили ЗМІ, що сліди цієї кібератаки ведуть в Китай.
Ще одна кібератака сталася в липні 2015 року. Сервери електронної пошти Комітету начальників штабів армії США були відключені через "підозрілу активність". Від дій зловмисників постраждало електронне листування майже чотирьох тисяч військових і цивільних співробітників.