Пентагон попросив хакерів перевірити його мережі на міцність

Як повідомив офіційний представник Пентагону Пітер Кук, мета ініційованої міністерством оборони програми - залучити хакерів до виявлення уразливості в його комп'ютерних системах, передає Бі-бі-сі. Учасники програми приступлять до роботи 18 квітня. До 12 травня вони будуть шукати слабкі місця в комп'ютерних системах Пентагону. Брати участь у програмі можуть лише громадяни США, яких немає у списках підозрюваних в тероризмі та в інших злочинах.

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Як зазначають у відомстві, хакери не будуть працювати з комп'ютерними системами Пентагону, що являють особливу важливість.

У минулому році комп'ютерні мережі відомства неодноразово піддавалися атакам хакерів. Так, у квітні 2015 року міністр оборони США Ештон Картер повідомив про проникнення російських зловмисників у незасекречену мережу його відомства на початку 2015 року.

5 червня 2015 року стало відомо, що федеральні відомства США піддалися масовій кібератаці: хакери змогли отримати доступ до персональних даних декількох мільйонів державних службовців. Американські офіційні особи на умовах анонімності тоді заявили ЗМІ, що сліди цієї кібератаки ведуть в Китай.

Ще одна кібератака сталася в липні 2015 року. Сервери електронної пошти Комітету начальників штабів армії США були відключені через "підозрілу активність". Від дій зловмисників постраждало електронне листування майже чотирьох тисяч військових і цивільних співробітників.