У США українця звинувачують у хакерській атаці, він відмовився визнати свою провину

Про це повідомляє ТАСС.

Як стверджує прокуратура, 29-річний Сергій Вовненко разом із своїми спільниками в період з 2010 по 2012 роки здійснювали хакерські атаки у відношенні комп'ютерів ряду приватних осіб і компаній в США. Жертвою злому, зокрема, стала велика фінансова установа в Нью-Джерсі, назва якої не розкривається в інтересах слідства.

За даними влади, злочинці викрадали особисті дані, в тому числі паролі банківських рахунків і номери кредитних карт. Після цього вони продавали цю інформацію зацікавленим особам або ж самі знімали з рахунків своїх жертв великі грошові суми.

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Вовненко, який, як заявляє прокуратура, був організатором даного угрупування, нещодавно був екстрадований з Італії, де був затриманий за ордером США ще минулого року.

Суд у Нью-Джерсі відмовився випустити українця під заставу. У разі доведення провини Вовненко може загрожувати до 30 років позбавлення волі.

Раніше УНІАН повідомляв, що хакери з України та Росії нібито брали участь у злочинній схемі інсайдерської торгівлі у США, частина учасників якої сьогодні була затримана американськими правоохоронцями.