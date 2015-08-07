Пентагон: російські хакери здійснили кібератаку на електронну пошту генштабу

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на NBC.

В оборонному відомстві США повідомили, що ця кібератака торкнулася близько 4 000 співробітників генштабу .

На даний момент ще не ясно, хакери діяли самостійно або за наказом уряду РФ. Підкреслюється, що кіберзлочинцям не вдалося заволодіти якоюсь секретною інформацією.

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Раніше УНІАН повідомляв, що американський телеканал показав карту, складену спецслужбами, яка демонструє масштаб хакерських атак на об'єкти в США.

Як повідомлялося, в кінці липня міноборони Сполучених Штатів відключало сервери електронної пошти Комітету начальників штабів армії США через "підозрілу активность".