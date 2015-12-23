Хакери Anonymous оголосили кібервійну Туреччині

За останній тиждень Anonymous вивела з ладу "до 40 тис. інтернет-сайтів по всій Туреччині", стверджує видання Daily Mail, передає Lenta.ru. "Туреччина підтримує "Ісламську державу", купуючи у неї нафту і лікуючи в госпіталях її бойовиків", - стверджує представник Anonymous у відеоролику, розміщеному в інтернеті.

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У разі, якщо підтримка продовжиться, хакери пообіцяли масштабні атаки на весь турецький сегмент інтернету, зокрема, на банки та сайти уряду.

Міжнародна група хакерів Anonymous заснована в 2003 році. У неї немає ні лідерів, ні керівних органів. Хакери влаштовують кібератаки і зломи в знак протесту по всьому світу. Найчастіше від їхніх дій страждають сайти державних установ та силових структур.