Обама попередив про небезпеку потрапляння до рук "божевільних" бойовиків ІД ядерної зброї

Головною загрозою для глобальної безпеки є ймовірність того, що ядерна зброя потрапить до рук екстремістів, заявив на саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні президент США Барак Обама, передає ВВС.

За його словами, міжнародне співтовариство вжило конкретних заходів щодо запобігання ядерного тероризму, і наразі жодне угрупування не має зброї масового ураження, але небезпека його потрапляння до рук бойовиків угруповання "Ісламська держава" існує.

"Немає сумнівів в тому, що якщо ці божевільні коли-небудь отримають ядерну бомбу або ядерні матеріали, вони, швидше за все, спробують вбити стільки людей, скільки можливо, - сказав Обама. - Ми відчутно скоротили ризики, але загроза ядерного тероризму існує".

У зв'язку з цим американський президент заявив про необхідність подальшого серйозного захисту об'єктів, де зберігаються плутоній та уран, зазначивши, що багато держав вже посилили заходи безпеки на ядерних об'єктах.

Обама також прокоментував пропозицію претендента на звання кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа передати Японії та Південної Кореї ядерну зброю для забезпечення безпеки, заявивши, що "жартувати з такими речами не варто".

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"Про що говорять ці заяви? Вони говорять про те, що людина, яка їх зробила, мало знає про зовнішню або ядерну політику на Корейському півострові та в світі в цілому", - додав Обама.

У саміті з ядерної безпеки у Вашингтоні брали участь представники понад 50 країн.