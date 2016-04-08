Стрілянина на авіабазі у Техасі: є загиблі (фото, відео)
17:59, 08 квітня 2016Світ
1121 0
На авіабазі Лекленд в американському штаті Техас сталася стрілянина.
Стрілянина сталася на авіабазі США Лэкланд / twitter.com/BexarCoSheriff
Про це повідомляє місцевий телеканал FOX29 з посиланням на дані влади.
В даний час повідомляється про декількох загиблих.
Читайте такожРозгін демонстрацій і стрілянина на ураження: ЗМІ розповіли про специфіку роботи новоствореної Нацгвардії РФ
Стрілка поки не затримано.
Lockdown at Lackland AFB #shooting situation pic.twitter.com/oY2USSg4vj— darlene dorsey (@darlenedorseyTV) April 8, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter