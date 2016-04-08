Стрілянина на авіабазі у Техасі: є загиблі (фото, відео)

17:59, 08 квітня 2016
Світ
1121 0

На авіабазі Лекленд в американському штаті Техас сталася стрілянина.

стрельба / twitter.com/BexarCoSheriff

Про це повідомляє місцевий телеканал FOX29 з посиланням на дані влади.

В даний час повідомляється про декількох загиблих.

Читайте такожРозгін демонстрацій і стрілянина на ураження: ЗМІ розповіли про специфіку роботи новоствореної Нацгвардії РФ

Стрілка поки не затримано.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter