Обама може повторити помилки Радянського союзу - експерт

Барак Обама може повторити помилки Радянського союзу і зазнати поразки в Афганістані. Про це в інтерв`ю газеті The Financial times розповів колишній радник США з національної безпеки, політичний експерт і прихильник Обами Збігнев Бжезінський. За його словами, просто ввести додаткові війська до Афганістану – це вирішення проблем в регіоні. Бжезінський відзначив, що США можуть повторити помилки СРСР, який сподівався на підтримку сил усередині країни. «Нам треба бути акуратними і не переоцінювати прохання демократичний еліти Афганістану, - відзначив експерт. – Інакше ми ризикуємо тим, що наша військова присутність в країні може поступово повернути все населення Афганістану проти нас».

Газета.ру