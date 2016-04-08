У Перу автобус впав в ущелину, є загиблі
23:31, 08 квітня 2016Світ
206 0
У Перу автобус з людьми впав в ущелину, загинули щонайменше 15 осіб.
Загинули щонайменше 15 людей, близько 30 поранені / Constantino Quispe/Cusco Noticias
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на канал Peru21.
ДТП сталося неподалік від міста Інті в провінції Куско. Машина на небезпечному гірському повороті виїхала за межі траси і впала в ущелину, де протікає річка Мапачо.
Читайте такожВ автокатастрофі в Гані загинули більше 70 людей
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 15 людей, близько 30 поранені. За іншою інформацією, кількість загиблих — не менш 40, ще 14 отримали травми.
Причина трагедії поки невідома. Імовірно, водій не впорався з керуванням на складній ділянці. На місці працюють рятувальники і поліція.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter