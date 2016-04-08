У Перу автобус впав в ущелину, є загиблі

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на канал Peru21.

ДТП сталося неподалік від міста Інті в провінції Куско. Машина на небезпечному гірському повороті виїхала за межі траси і впала в ущелину, де протікає річка Мапачо.

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Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 15 людей, близько 30 поранені. За іншою інформацією, кількість загиблих — не менш 40, ще 14 отримали травми.

Причина трагедії поки невідома. Імовірно, водій не впорався з керуванням на складній ділянці. На місці працюють рятувальники і поліція.

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