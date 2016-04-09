У Брюсселі затримали шостого підозрюваного в березневих терактах

Федеральна прокуратура Бельгії повідомила в суботу про затримання четвертого підозрюваного в причетності до серії недавніх вибухів у брюссельському аеропорту і метро - Біляля ель-Махухі.

Як передає Радіо Свобода, це сталося у п'ятницю, під час поліцейських рейдів у бельгійській столиці і передмістях, коли були затримані ще п'ятеро підозрюваних.

Раніше в суботу в Брюсселі завершилася спецоперація в центральній комуні Эттербек. Затриманих немає.

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Як повідомлялося, вранці 22 березня два вибухи прогриміли в аеропорту Брюсселя і ще один - на станції метро "Маальбек" в "єврокварталі" столиці Бельгії.

За останніми офіційними даними, загинуло 32 людини, ще близько 340 осіб отримали поранення.