У Брюсселі затримали шостого підозрюваного в березневих терактах
В ході рейдів в Брюсселі затримано 6 підозрюваних у терактах в бельгійській столиці 22 березня.
Федеральна прокуратура Бельгії повідомила в суботу про затримання четвертого підозрюваного в причетності до серії недавніх вибухів у брюссельському аеропорту і метро - Біляля ель-Махухі.
Як передає Радіо Свобода, це сталося у п'ятницю, під час поліцейських рейдів у бельгійській столиці і передмістях, коли були затримані ще п'ятеро підозрюваних.
Раніше в суботу в Брюсселі завершилася спецоперація в центральній комуні Эттербек. Затриманих немає.
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Як повідомлялося, вранці 22 березня два вибухи прогриміли в аеропорту Брюсселя і ще один - на станції метро "Маальбек" в "єврокварталі" столиці Бельгії.
За останніми офіційними даними, загинуло 32 людини, ще близько 340 осіб отримали поранення.