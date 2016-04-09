У Брюсселі проходить масштабна поліцейська спецоперація - ЗМІ

Про це передає ТАСС з посиланням на телеканал RTBF.

За свідченнями очевидців, людей з району частково евакуйовано. На місці перебувають близько 50 поліцейських, включаючи вибухотехніків і снайперів. На місце проведення операції прибули також працівники служб порятунку.

Офіційної інформації, а також подробиць того, що відбувається, на даний момент не надходило.

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Як повідомлялося, вранці 22 березня два вибухи прогриміли в аеропорту Брюсселя і ще один - на станції метро "Маельбек" в "єврокварталі" столиці Бельгії.

За останніми офіційними даними, загинуло 32 особи, ще близько 340 осіб дістали поранення.

Поліція встановила особи трьох смертників, що здійснили вибухи. В аеропорту камери спостереження зафіксували ще одну людину, яка супроводжувала смертників, вона була одягнена у світлий одяг і капелюх. Ця особа вважається організатором терактів.

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