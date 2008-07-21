Центробанк Зімбабве випустив купюру в 100 мільярдів
12:52, 21 липня 2008Світ
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За папірець можна купити 4 апельсини
Девальвація зімбабвійського долара досягла піку. Зімбабве давно визнана країною з найвищим в світі темпом інфляції – вона дорівнює… двом мільйонам відсотків в рік!
Днями зімбабвійський Центробанк випустив купюру в 100 мільярдів місцевих доларів, передає АР.
Завтра нові банкноти з 11 нулями потраплять в обіг. 100 мільярдів місцевих баксів за курсом рівні 1 американському долару.
На одну таку купюру в місцевих магазинах можна купити чотири апельсини. А ось на буханець хліба однієї купюри не вистачить.
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