Центробанк Зімбабве випустив купюру в 100 мільярдів

Девальвація зімбабвійського долара досягла піку. Зімбабве давно визнана країною з найвищим в світі темпом інфляції – вона дорівнює… двом мільйонам відсотків в рік!

Днями зімбабвійський Центробанк випустив купюру в 100 мільярдів місцевих доларів, передає АР.

Завтра нові банкноти з 11 нулями потраплять в обіг. 100 мільярдів місцевих баксів за курсом рівні 1 американському долару.

На одну таку купюру в місцевих магазинах можна купити чотири апельсини. А ось на буханець хліба однієї купюри не вистачить.

Комсомольская правда