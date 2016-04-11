Глава ЦРУ виключає застосування тортур водою співробітниками відомства

Про це NBC News заявив директор управління Джон Бреннан, повідомляє РБК.

«Я не погоджуся використовувати деякі з цих методів і тактик, обговорення яких я чув, так як ця організація (ЦРУ) повинна розвиватися», - сказав Бреннан.

«Безумовно, я б не погодився на те, щоб якийсь офіцер ЦРУ використовував імітацію утоплення знову», - додав він.

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ЦРУ використовувало тортури водою після терактів 11 вересня 2001 року, проте в 2009 році президент Барак Обама наклав на них та інші жорсткі методи заборону. При цьому Бреннан раніше виправдовував ці способи, заявляючи, що вони були корисними і використовувалися, щоб виявити місце розташування глави «Аль-Каїди» Усами бен Ладена.

Питання використання тортур водою нещодавно підняв кандидат у президенти США Дональд Трамп. Він заявив, що в разі перемоги на виборах знову зробить законними цей та інші жорсткі методи допиту. Його суперник Тед Круз підкреслив, що не вважає waterboarding тортурами, проте сказав, що не поверне його «в будь-якому варіанті широко поширеного застосування». Втім, Круз додав, що збирається «використовувати будь-які вдосконалені методи допиту, щоб зберегти цю країну безпечною».

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Під час катування водою допитуваного кладуть на спину, його обличчя накривають тканиною, яка закриває дихальні шляхи, після чого його поливають водою. В результаті йому здається, що він тоне.