На будівництві в Москві сталася масова бійка між гастарбайтерами

На будівництві в Північному окрузі Москви в ніч на середу сталася масова бійка між робітниками - уродженцями Узбекистану і Дагестану. За іншою версією в бійці брали участь таджики і дагестанці. Учасники бійки були озброєні металевими прутами. Про це повідомив заступник начальника Управління інформації і громадських зв`язків ГУВС Москви Євген Гільдєєв.

За його словами, сигнал про подію поступив в міліцію близько півночі, передає ІТАР-ТАРС.

"Наряд виявив, що на будівництві біля будинку №23 на вулиці Часовій б`ються робітники, - відзначив представник ГУВС. - Співробітники міліції зупинили бійку і доставили її призвідників і учасників в ОВС "Аеропорт".

В результаті бійки, в якій брали участь близько 15 осіб, серйозні травми одержав один робітник, він був госпіталізований. "Іншим медична допомога була надана на місці", - уточнив Гільдєєв.

За іншими даними, постраждали 10 осіб, п`ять з яких госпіталізували.

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