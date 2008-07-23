Арешт Караджича наближає Сербію до Європейського Союзу

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу вітає Сербію з арештом екс-генерала часів війни у колишній Югославії Радослава КАРАДЖИЧА.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в схвалених 22 липня на засіданні Ради висновках.

“Рада задоволена арештом Р.КАРАДЖИЧА, якого Міжнародний трибунал для колишньої Югославії обвинувачує в геноциді, злочинах проти людства та воєнних злочинах”, - зазначається у висновках.

Рада міністрів ЄС також нагадала рішення Європейської ради від 19-20 червня цього року, згідно з яким Сербія може отримати більшу підтримку на шляху просування у Євросоюз, у тому числі статус кандидата на членство, якщо виконає усі необхідні для цього умови.

Рада міністрів ЄС також закликала нещодавно сформований уряд Сербії розвивати відносини з Євросоюзу та країнами-членами ЄС, а також висловила готовність розпочати діалог про лібералізацію візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, Р.КАРАДЖИЧ був заарештований 22 липня. Останні роки він мешкав у Белграді. Уряд планує видати Р.КАРАДЖИЧА Міжнародному трибуналу в Гаазі протягом трьох днів, якщо він не оскаржить рішення про свою видачу в суді.