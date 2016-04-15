Міністр транспорту Бельгії пішла у відставку через теракти у Брюсселі

За її словами, «скоординований і театралізований хаос» навколо діяльності Міністерства транспорту останніми двома днями унеможливлює її подальше перебування на посаді, передає радіо "Свобода".

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Її міністерство звинувачували в тому, що воно ігнорувало критику заходів безпеки в аеропортах країни з боку Європейського союзу. 19 жертв брюссельських терактів загинули внаслідок вибухів, влаштованих в брюссельському аеропорту Завентем. Зокрема, опозиційна Партія зелених 13 квітня оприлюднила у пресі конфіденційні звіти ЄС, останній із яких, за 2015 рік, стверджував, що аеропорти Бельгії не відповідають стандартам безпеки Євросоюзу і що в них виявлено ще кілька серйозних проблем.