У Кемерона заявили, що вихід Британії з ЄС послабить фронт проти російської агресії

Про це міністр у справах Європи Великої Британії Девід Лідінгтон заявив під час конференції з безпеки Globsec, яка проходить у Братиславі, передає Deutsche Welle.

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"Якщо говорити про збереження рішучого фронту для протистояння російській агресії - то він буде послаблений", - зазначив Лідінгтон, слова якого цитує агентство Reuters.

Лідінгтон пояснив, що таке рішення негативно позначиться на міжнародній політиці та політиці безпеки ЄС, оскільки Євросоюз втратить одного з найбільших дипломатичних та військових гравців.

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Лідінгтон також зазначив, що, крім імовірної воєнної загрози, викликом для європейської безпеки є дії Росії в енергетичній та інформаційній сферах, а також у сфері кібербезпеки.

За результатами онлайн-опитування інституту YouGov, оприлюдненими 15 квітня, кількість прихильників подальшого членства Великої Британії в ЄС на 1% більша за кількість прихильників Brexit. Референдум має відбутися 23 червня.