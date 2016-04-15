Більшість німців проти виходу Великобританії з ЄС - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки infratest dimap на замовлення Deutsche Welle.

Згідно з цими даними, 78 відсотків опитаних вважають, що Великобританія повинна залишитися в ЄС. Підтримують так званий Brexit лише 13 відсотків респондентів. Водночас дев'ять відсотків опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Учасникам опитування також запропонували спрогнозувати, як проголосують британці на референдумі щодо членства в ЄС, який має відбутися у Великобританії 23 червня. Так, 47 відсотків опитаних переконані, що британці підтримають подальше членство в ЄС, а ще 38 відсотків виходять з того, що вони проголосують за Brexit. При цьому 15 відсотків респондентів не змогли відповісти на це питання.

Чоловіки та жінки відповіли на це питання дещо по-різному. У той час як 54 відсотки чоловіків прогнозують подальше перебування Великобританії в ЄС, серед жінок такої думки дотримується 41 відсоток опитаних. При цьому 42 відсотки респонденток вважають, що на референдумі буде підтримано Brexit. Також в опитуванні простежується наступна тенденція: чим вищий рівень освіти та доходів респондентів, тим частіше вони вважають, що Великобританія й надалі буде членом ЄС.

На питання, як може вплинути вихід Великобританії на економічну ситуацію в ЄС, 53 відсотки опитаних відповіли, що жодного впливу не буде. Ще 36 відсотків вважають, що Brexit матиме негативний вплив на європейську економіку. І лише два відсотки респондентів переконані, що це призведе до покращення економічної ситуації в ЄС. Відповідаючи на дане питання, люди з вищим рівнем освіти були більш песимістичними: із них лише 47 відсотків вважають, що вихід Великобританії не позначиться на економіці ЄС.

Як зазначає видання, в опитуванні взяли участь 1023 громадяни Німеччини віком від 18 років. У самій Великобританії противників та прибічників перебування в ЄС - практично порівну. Однак останні опитування свідчать, що прибічників ЄС - дещо більше. Тим не менше, до 23 відсотків виборців ще не визначилися, як проголосують на референдумі.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами британської банківської групи Lloyds, можливий вихід Великобританії з Євросоюзу в короткостроковій перспективі призведе до економічної нестабільності.

Загальнонаціональний референдум про членство Британії в ЄС намічений на 23 червня. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявляв, що має намір вести напередодні референдуму активну кампанію за подальше перебування в ЄС.

При цьому в середині березня командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив, що можливий вихід Великобританії з Євросоюзу послабить НАТО на тлі перманентних загроз з боку Росії.