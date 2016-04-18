У Середземному морі потонули понад 400 мігрантів

Вони перепливали море на чотирьох старих човнах, передає російська служба ВВС.

Згідно з повідомленнями з Єгипту, багато загиблих були з Сомалі.

В останні роки Єгипет перетворився в переправочный пункт для нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи. Тисячі людей вирушають у море з Олександрії.

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З початку 2016 року до Європи через Середземне море вже прибуло понад 100 тисяч біженців.

Міжнародна організація у справах міграції говорить про те, що на мільйон чоловік, благополучно перетнули Середземне море і добралися до європейських берегів, припадає понад 3700 загиблих.

Згідно з прогнозом організації, в 2016 році Європа може чекати прибуття ще одного мільйона біженців.