У Середземному морі потонули понад 400 мігрантів
Понад 400 мігрантів потонули у Середземному морі, намагаючись досягти берегів Європи.
Вони перепливали море на чотирьох старих човнах, передає російська служба ВВС.
Згідно з повідомленнями з Єгипту, багато загиблих були з Сомалі.
В останні роки Єгипет перетворився в переправочный пункт для нелегальних мігрантів, які прагнуть потрапити до Європи. Тисячі людей вирушають у море з Олександрії.
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З початку 2016 року до Європи через Середземне море вже прибуло понад 100 тисяч біженців.
Міжнародна організація у справах міграції говорить про те, що на мільйон чоловік, благополучно перетнули Середземне море і добралися до європейських берегів, припадає понад 3700 загиблих.
Згідно з прогнозом організації, в 2016 році Європа може чекати прибуття ще одного мільйона біженців.