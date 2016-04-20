Путін вважає, що Росія запобігла розвалу Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на церемонії прийняття вірчих грамот від послів іноземних держав.

За його словами, останнім часом вдалося здійснити ряд важливих кроків, спрямованих на забезпечення мирного врегулювання в Сирії та протидію міжнародним терористам, що облаштувалися там.

«Надана Росією підтримка законному уряду Сирії допомогла запобігти розвалу державного устрою самої держави, зберегти інститути влади і уникнути нових масових жертв серед цивільного населення», - сказав Путін.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що ніхто не може виграти війну у Сирії

Він заявив, що завдяки «успішним діям» російських Повітряно-космічних сил сирійській армії вдалося перехопити стратегічну ініціативу, звільнити цілий ряд міст, включаючи Пальміру. Всього за сприяння російської авіації сирійські війська звільнили понад 400 населених пунктів, були ліквідовані тисячі терористів, в тому числі і бандити-вихідці з Росії та інших країн СНД.

«Спільно зі Сполученими Штатами Америки, іншими партнерами вдалося запустити політичний процес за участю офіційного Дамаска і опозиційних сил, створити умови для надання гуманітарної допомоги нужденному населенню Сирії», - сказав він.

За його словами, головне, що сирійська ситуація ще раз підтвердила, що міжнародне співтовариство може досягати відчутних результатів, діючи спільно при опорі на міжнародне право і центральну роль Організації Об'єднаних Націй.

Читайте такожУ НАТО не виключають, що ІДІЛ може розділитися на дві частини