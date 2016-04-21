ЗМІ: У ЄС вперше заговорили про конкретний план розподілу сирійських біженців

Про це повідомляє DW з посиланням на агентство dpa.

Згідно з оприлюдненим документом, у перші місяці країни Євросоюзу та ще три європейські країни повинні прийняти з Туреччини приблизно по 1100 сирійських біженців на місяць. Як прокоментував план міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр, "добре, що ці цифри не дуже великі".

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Найбільше сирійських біженців, які зараз перебувають у Туреччині, згідно з попередніми планами, приймуть Норвегія, яка не входить в ЄС (218 на місяць), Франція (148) та Італія (118). Німеччина ж, згідно з планами, повинна буде приймати щомісяця по 100 біженців. Проте, за даними dpa, країна добровільно погодилася збільшити це число до 200. Поки що не відомо, чи буде офіційно затверджений план, який підготували Нідерланди, - країна, що на даний момент головує у ЄС.

Як відомо, з 20 квітня між ЄС та Туреччиною діє угода щодо подолання кризи біженців. Згідно з нею, Європейський Союз погодився прийняти до 72 тисяч сирійських біженців, які зараз перебувають у Туреччині. У свою чергу, Туреччина взяла на себе зобов'язання із реадмісії усіх біженців, що з кінця березня прибувають з її території до Греції.