Обама заявив про скептичне ставлення до дій Путіна у Сирії
21:35, 22 квітня 2016Світ
943 0
Президент США Барак Обама заявив, що сирійська криза не може бути вирішена без політичних переговорів.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Reuters.
Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.
Читайте такожОбама закликав британців залишитися в Євросоюзі
Обама також зазначив, що завжди був налаштований скептично щодо "дій та мотивів президента Росії Володимира Путіна в Сирії».
За його словами, Росії треба визнати, що сирійська проблема не може бути вирішена військовим шляхом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter