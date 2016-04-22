Обама заявив про скептичне ставлення до дій Путіна у Сирії

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Reuters.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.

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Обама також зазначив, що завжди був налаштований скептично щодо "дій та мотивів президента Росії Володимира Путіна в Сирії».

За його словами, Росії треба визнати, що сирійська проблема не може бути вирішена військовим шляхом.