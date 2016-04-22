Обама заявив про скептичне ставлення до дій Путіна у Сирії

21:35, 22 квітня 2016
Світ
943 0

Президент США Барак Обама заявив, що сирійська криза не може бути вирішена без політичних переговорів.

REUTERS

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням Reuters.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном.

Читайте такожОбама закликав британців залишитися в Євросоюзі

Обама також зазначив, що завжди був налаштований скептично щодо "дій та мотивів президента Росії Володимира Путіна в Сирії».

За його словами, Росії треба визнати, що сирійська проблема не може бути вирішена військовим шляхом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter