У Туреччині запобігли атаці смертників на прем'єра Давутоглу

Підозрювані в підготовці атаки на Давутоглу були заарештовані під час проведення заходів безпеки перед візитом прем'єра Туреччини, передає Daily Sabah.

Зазначається, що поліція провела обшуки за трьома визначеними раніше адресами, де і були затримані підозрювані.

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Крім того, документи, що вказують на причетність до терористичної організації ІДІЛ, були також виявлені в ході обшуків.

Один із затриманих, якого вважають лідером цієї групи, був сирійцем.

Нагадаємо, у кінці березня збройні сили Туреччини заявили про захоплення неподалік кордону із Сирією 10 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".