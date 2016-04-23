У Туреччині запобігли атаці смертників на прем'єра Давутоглу
17:43, 23 квітня 2016Світ
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У Туреччині поліція затримала шістьох підозрюваних бойовиків ІД, які планували напад на прем'єр-міністра країни Ахмета Давутоглу у ході заходу в центральній провінції Конья.
REUTERS
Підозрювані в підготовці атаки на Давутоглу були заарештовані під час проведення заходів безпеки перед візитом прем'єра Туреччини, передає Daily Sabah.
Зазначається, що поліція провела обшуки за трьома визначеними раніше адресами, де і були затримані підозрювані.
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Крім того, документи, що вказують на причетність до терористичної організації ІДІЛ, були також виявлені в ході обшуків.
Один із затриманих, якого вважають лідером цієї групи, був сирійцем.
Нагадаємо, у кінці березня збройні сили Туреччини заявили про захоплення неподалік кордону із Сирією 10 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
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