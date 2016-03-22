До Туреччини намагалися прорватися 10 бойовиків ІДІЛ

Збройні сили Туреччини заявили про захоплення неподалік від кордону із Сирією 10 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це з посиланням на повідомлення відомства пише Hurriet Daily News.

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Згідно з оприлюдненою заявою, десять бойовиків ІД намагалися нелегально прорватися через сирійсько-турецький кордон. Їх затримали в турецькому Газіантепі.

Повідомляється також, що серед них був терорист-смертник, який встановив на собі вибуховий пристрій і готовий був його підірвати.

Додамо, що відповідальність за сьогоднішню серію терактів в Брюсселі, в результаті якої загинули 34 людини, взяло на себе угруповання "Ісламська держава".