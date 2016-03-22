До Туреччини намагалися прорватися 10 бойовиків ІДІЛ
Їх затримали неподалік від кордону із Сирією.
Збройні сили Туреччини заявили про захоплення неподалік від кордону із Сирією 10 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це з посиланням на повідомлення відомства пише Hurriet Daily News.
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Згідно з оприлюдненою заявою, десять бойовиків ІД намагалися нелегально прорватися через сирійсько-турецький кордон. Їх затримали в турецькому Газіантепі.
Повідомляється також, що серед них був терорист-смертник, який встановив на собі вибуховий пристрій і готовий був його підірвати.
Додамо, що відповідальність за сьогоднішню серію терактів в Брюсселі, в результаті якої загинули 34 людини, взяло на себе угруповання "Ісламська держава".