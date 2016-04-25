Два кандидати у президенти США від республіканців будуть співпрацювати проти Трампа
Кандидати в президенти США від Республіканської партії Тед Круз і Джон Кейсик повідомили, що домовилися проводити спільні дії проти лідера республіканців Дональда Трампа.
Уточнюється, що відповідно до спільної стратегії республіканці на праймеріз поступляться один одному штатами, в яких у них є найбільша ймовірність успіху. Круз зосередиться на Індіані, а Кейсик на Орегоні і Нью-Мексико, передає Газета.ру за інформацією The Hill.
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Подібні дії необхідні, щоб Дональду Трампу не вдалося отримати 1237 голосів делегатів партійного з'їзду, які автоматично роблять його кандидатом у президенти США від Республіканської партії.
Раніше повідомлялося, що кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп має намір поміняти стратегію передвиборчої кампанії і направити її в більш традиційне русло.