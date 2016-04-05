Обама не вважає, що Трамп може виграти вибори в США
11:09, 05 квітня 2016Світ
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Трамп може стати кандидатом від Республіканської партії.
REUTERS
Чинний президент США Барак Обама вважає, що можливий кандидат від Республіканської партії мільярдер Дональд Трамп не переможе на виборах. Про це на брифінгу заявив прес-секретар Білого Дому Джош Ернест.
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"Обама не турбується про те, що буде, якщо Дональд Трамп стане президентом США. Він не думає, що цього не станеться", - зазначив Ернест.
Нагадаємо, президентські вибори в США відбудуться 8 листопада. Зараз найбільш імовірними кандидатами у президенти є Хілларі Клінтон (Демократична партія) і Дональд Трамп (Республіканська партія).
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