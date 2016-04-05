Обама не вважає, що Трамп може виграти вибори в США

Чинний президент США Барак Обама вважає, що можливий кандидат від Республіканської партії мільярдер Дональд Трамп не переможе на виборах. Про це на брифінгу заявив прес-секретар Білого Дому Джош Ернест.

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"Обама не турбується про те, що буде, якщо Дональд Трамп стане президентом США. Він не думає, що цього не станеться", - зазначив Ернест.

Нагадаємо, президентські вибори в США відбудуться 8 листопада. Зараз найбільш імовірними кандидатами у президенти є Хілларі Клінтон (Демократична партія) і Дональд Трамп (Республіканська партія).