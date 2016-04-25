Президент Польщі: Росія постійно порушує Угоду з НАТО

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю агентству PAP, передає Порльське радіо. "З упевненістю можу сказати, що присутність військ НАТО, про що було анонсовано і буде реалізовано, лежить в рамках Угоди про співпрацю НАТО і Росії від 1997 року", - сказав польський президент. "З іншого боку, необхідно пам'ятати, що Росія постійно порушує цю Угоду", - додав він.

Читайте такожМіністр оборони Польщі анонсував повноправне членство країни в НАТО

За словами Анджея Дуди, деталі на тему зміцнення східного флангу альянсу залишаються предметом дискусії.

"У той же час консенсус досягнутий: присутність НАТО в Центрально-Східній Європі і на півдні регіону має бути збільшена. Техніка - це другорядне питання. Якщо говорити про американську бронетанкову бригаду, Польща знаходиться серед країн, де вона повинна буде розташована", - сказав президент Польщі.

Нагадаємо, 30 березня у Пентагоні заявили, що в наступному році в Європу буде відправлена ​​бронетанкова бригада американських військ, яка буде захищати східний фланг НАТО. В даний час в Європі розміщені дві бригади солдат з США: механізований підрозділ в Німеччині і десантні сили в Італії.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив про намір протягом найближчих років збільшити чисельність польської армії на 50%.