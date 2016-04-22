Міноборони Польщі вполовину збільшить армію

Як повідомляє kommersant.ru з посиланням на Rzeczpospolita, про це заявив міністр оборони країни Антоні Мацеревич. Він зазначив, що також будуть розвиватися і оперативні підрозділи.

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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський 16 квітня заявив, що у Росії є "можливості для знищення інших країн" і, таким чином, вона становить більш серйозну "екзистенціальну загрозу", ніж такі організації, як "Ісламська держава". Виступаючи на конференції у Братиславі міністр знову закликав НАТО розмістити війська біля східних кордонів. Він висловив сподівання, що на липневому саміті НАТО у Варшаві це рішення буде прийнято.

Раніше президент США Барак Обама заявив про необхідністьзміцнення військового потенціалу США в Європі, яка, за його словами, "потребує додаткової підтримки у світлі посилення агресивних дій Росії". США планують збільшити витрати на підтримку своїх європейських союзників майже вчетверо - до $3,5 млрд.