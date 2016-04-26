"Кіберхаліфат": Прихильники ІДІЛ заявили про крадіжку даних Держдепу США

Про це повідомляє РБК з посиланням на Fox News.

Представники угрупування, відомого як «Киберхаліфат», опублікували кілька скріншотів в підтвердження злому. Вони також заявили про намір «знищити» США і звернули увагу, що американська влада не може зупинити хакерські атаки. У Держдепі поки не прокоментували витік даних.

Минулого тижня прихильники ісламістів двічі заявляли про крадіжку особистих даних. Хакери стверджували, що їм вдалося отримати доступ до інформації про 18 тисяч працівників саудівської сфери безпеки, а також 3500 жителів Нью-Йорка.

Напередодні президент США Барак Обама прибув до Німеччини для зустрічі з лідерами ФРН, Франції, Великобританії та Італії. Виступаючи в Гановере, він закликав союзників активізувати боротьбу з ісламістами. «Нам необхідно переконатися, що наші сили здатні до взаємодії, і інвестувати в нові можливості, такі як кібербезпеку і ПРО», - сказав президент США.

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На початку квітня міністр оборони США Ештон Картер офіційно заявив, що доручив кіберкомандуванню Пентагону атакувати ісламістів. За його словами, це «перше завдання воєнного часу» для структури, яка була створена в 2009 році. Підрозділ повинен заважати керівництву ІД командувати силами, планувати операції, а також підірвати фінансову систему бойовиків.