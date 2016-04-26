Нагірний Карабах: сторони конфлікту заявили про обстріл своїх позицій

Так, спочатку Міністерство оборони Азербайджану заявило, що в зоні конфлікту вірменські збройні формування завдали ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" по азербайджанських населених пунктах, повідомляє DW.

Збройні сили Азербайджану завдали "адекватні удари по військових об'єктах противника", повідомили в міністерстві, поклавши всю відповідальність за те, що відбулось, на військово-політичне керівництво Вірменії.

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У свою чергу, в прес-службі оборонного відомства невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявили, що вночі азербайджанські збройні сили більше 80 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши населені пункти, в тому числі і з "Градів".

У Міноборони Вірменії також повідомили, що збройні сили Азербайджану в ніч на вівторок 15 раз порушили режим перемир'я на державному кордоні з республікою.

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