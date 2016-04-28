"Двохсоті" військові РФ у Сирії: Курдські бойовики видали Росії тіло загиблого

08:22, 28 квітня 2016
Світ
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Курди передали представникам російської влади в Сирії тіло старшого лейтенанта Олександра Прохоренка, загиблого поблизу Пальміри, тіло військового вже доставлено в РФ.

REUTERS

Курди на прохання уряду Російської Федерації змогли отримати тіло російського військового, вбитого під Тадмором, передає РІА Новости.

"Ця спецоперація була проведена в гуманітарних цілях", - пояснив один з представників курдів, відмовившись розповідати подробиці.

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Нагадаємо, Олександр Прохоренко загинув 17 березня 2016 року при виконанні спеціального завдання з наведення ударів російських літаків у районі населеного пункту Тадмор (провінція Хомс, Сирія). Потрапивши в оточення бойовиків ІДІЛ, офіцер викликав вогонь на себе.

11 квітня президент Російської Федерації Володимир Путін своїм указом присвоїв звання Героя Росії старшому лейтенанту Олександру Прохоренку, загиблому в Сирії.

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