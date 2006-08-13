Нобелівський лауреат зізнався, що під час війни служив в СС

Німецький письменник, володар Нобелівської премії з літератури Гюнтер Грасс (Guenter Grass) зізнався, що в юності служив у військах СС, повідомляє ВВС News.

Як заявив Грасс в інтерв`ю, опублікованому в суботньому номері газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, у віці 17 років він служив у танковій частині СС, дислокованій під Дрезденом.

Раніше було відомо, що Грасс - автор "Жерстяного барабана" - одного з найвідоміших у світі антифашистських романів - служив у німецькій армії і був узятий в полон американськими військовослужбовцями. Про такий факт своєї біографії, як служба у військах СС, Гюнтер Грасс ніколи раніше не повідомляв.

Пояснюючи причини, з яких він вирішив розповісти про службу в СС, Грасс сказав, що "необхідність берегти цю таємницю, довгі роки тяжіла над ним". В інтерв`ю, яке він дав Frankfurter Allgemeine Zeitung напередодні виходу свого нового романа "Peeling Onions" ("Чистячи цибулю"), присвяченого краху фашистської Німеччини, Грасс заявив: "Моє мовчання впродовж всіх цих років було однією з причин, з яких я написав цю книгу. Це нарешті вирвалося назовні".

Кажучи про свою службу в СС, Грасс, зокрема, сказав: "Зі мною трапилося те, що і з багатьма іншими в моєму віці. На стіл лягла повістка". При цьому знаменитий письменник зізнався, що в юності не соромився служби в СС, сприймаючи ці війська лише "як елітний підрозділ, що несе службу в гарячих місцях". Відчуття провини, додав письменник, прийшло до нього лише через довгі роки.

Лента.ру