У Сомалі обвалилася мечеть, загинули не менше 15 осіб
03:16, 01 травня 2016Світ
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У столиці Сомалі Могадішо щонайменше 15 осіб загинули і 40 поранено, після того як стеля реставрованої мечеті обрушився на голови парафіян.
REUTERS
Інцидент стався ще в п'ятницю вдень, коли мечеть була заповнена віруючими. Під уламками можуть досі знаходитися ті, хто вижив.
За деякими повідомленнями, стеля обвалилася прямо під час молитви; за іншим, це сталося після молитви, коли проводилися ремонтні роботи, передає Російська служба ВВС.
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У зв'язку з інцидентом заарештований один з реставраторів мечеті. Як повідомляє місцеве радіо, він звинувачений у злочинній недбалості.
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