У Ємені смертники підірвалися в мечеті, загинули більше 10 осіб (фото)
11:10, 24 вересня 2015Світ
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Два терористи-смертники влаштували вибухи в мечеті аль-Балілі в столиці Ємену — Сані.
Теракт був здійснений під час молитви в перший день мусульманського свята Курбан-байрам, передає Lenta.ru за інформацією Reuters.
Відзначається, що в мечеті аль-Балілі збираються хусити — шиїтські бойовики, що воюють проти уряду Ємену.
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За свідченням очевидців, в результаті події загинуло багато людей. Між тим на сайті хуситського руху «Ансар Аллах» (Ansarullah) повідомляється щонайменше про десять убитих. Жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад.
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