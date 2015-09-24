У Ємені смертники підірвалися в мечеті, загинули більше 10 осіб (фото)

Теракт був здійснений під час молитви в перший день мусульманського свята Курбан-байрам, передає Lenta.ru за інформацією Reuters.

Відзначається, що в мечеті аль-Балілі збираються хусити — шиїтські бойовики, що воюють проти уряду Ємену.

Читайте такожВ авіаударах у Ємені загинули 65 мирних жителів - BBC

За свідченням очевидців, в результаті події загинуло багато людей. Між тим на сайті хуситського руху «Ансар Аллах» (Ansarullah) повідомляється щонайменше про десять убитих. Жодна організація не взяла на себе відповідальність за напад.