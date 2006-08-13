В Тирасполі підірвали тролейбус

В результаті вибуху в тролейбусі в Тирасполі загинула одна людина і 11 отримали поранення, повідомила керівник прес-центру МВС Придністров`я Алла Іванченко.

П`ятеро потерпілих перебувають у важкому стані в реанімації, ще шість - у відділенні травматології, сказала Іванченко.

За її словами, вибух стався на задньому майданчику тролейбуса.

Як повідомила Іванченко, це не був теракт.

Оголошено винагороду в $10 тисяч за інформацію, яка може сприяти розкриттю злочину.

Як повідомили РІА Новости джерела в правоохоронних органах невизнаної республіки, на задньому майданчику тролейбуса, ймовірно, було підірвано ручну гранату РГД-5.

Створено спеціальний штаб з розслідування злочину.

РІА "Новости"