В Тирасполі підірвали тролейбус
16:40, 13 серпня 2006Світ
774
Загинула одна людина і 11 отримали поранення
В результаті вибуху в тролейбусі в Тирасполі загинула одна людина і 11 отримали поранення, повідомила керівник прес-центру МВС Придністров`я Алла Іванченко.
П`ятеро потерпілих перебувають у важкому стані в реанімації, ще шість - у відділенні травматології, сказала Іванченко.
За її словами, вибух стався на задньому майданчику тролейбуса.
Як повідомила Іванченко, це не був теракт.
Оголошено винагороду в $10 тисяч за інформацію, яка може сприяти розкриттю злочину.
Як повідомили РІА Новости джерела в правоохоронних органах невизнаної республіки, на задньому майданчику тролейбуса, ймовірно, було підірвано ручну гранату РГД-5.
Створено спеціальний штаб з розслідування злочину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter