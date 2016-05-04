Росія заявила про виведення з Сирії усіх штурмовиків
21:09, 04 травня 2016Світ
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З авіабази Хмеймім в Сирії виведено в загальній складності 30 літальних апаратів, у тому числі всі штурмовики Су-25, заявив офіційний представник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.
REUTERS
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Крім самих літаків з бази виведена і значна частина персоналу, який займався обслуговуванням техніки.
За словами Конашенкова, на базі залишилося мінімальна кількість авіації, яка необхідна для контролю за дотриманням режиму припинення бойових дій і нанесення авіаударів по об'єктах угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".
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Як повідомляв УНІАН, адміністрація Обами має намір в кілька разів збільшити військовий контингент у Сирії з метою завдати удару по "Ісламській державі" і звільнити Ракку і Мосул.
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