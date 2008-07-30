Молдова просить термінової допомоги у зв'язку з повінню

Молдова звернулася до міжнародної спільноти з проханням надати їй термінову гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків повені.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в уряді Молдови, з відповідним закликом до міжнародних партнерів, а також господарюючим суб`єктів і громадян республіки виступила сьогодні прем`єр-міністр країни Зінаїда Гречана. Вона зазначила, що збитки від стихії ще не оцінені, але обчислюються десятками мільйонів доларів. Оцінка загального збитку від стихії буде зроблена після того, як вода зійде з території постраждалих від повені населених пунктів і сільгоспземель. Нині всі сили влади кинуті на евакуацію людей із зон лиха і забезпечення їх усім необхідним - харчуванням, житлом тощо.

Як зазначила З.Гречана, за останніми уточненими даними, в результаті паводку на річках Дністер і Прут затоплено 552 житлових будинки, зруйновано 65 будинків, евакуйовано більше 4 тис. осіб. Затоплено 170 присадибних ділянок, 75 баз відпочинку.

Надзвичайна ситуація в Молдові виникла в районах, розташованих поблизу Дністра й Прута, у зв`язку з паводком, що виник після зливових дощів, що пройшли в останні дні над Україною, Румунією і північною частиною Молдови.