Стартували перші військові навчання в спільному центрі НАТО-Грузія

Про це повідомляє Грузія.Онлайн з посиланням на міністерство оборони країни.

Відзначається, що в навчаннях, які в урочистій обстановці відкрилися на навчальній базі Норіо (поблизу Тбілісі), бере участь рота «Альфа» 51-го батальйону ЗС Грузії. По завершенні навчань фахівці НАТО оцінять рівень підготовки роти.

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«Цей процес триватиме до тих пір, поки всі піхотні роти не отримають оцінку. Ця оцінка буде відзначена в документі НАТО, який готується для Варшавського саміту», — цитує заступника голови Генштабу ЗС Грузії Омара Бегоідзе прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, навчання, що почалися сьогодні, є першими серед тих 11 ротаційних навчань, які повинні відбутися до кінця поточного року в тренувальному центрі НАТО. Під час навчань особливу увагу буде приділено операціям з оборони і унікальним можливостям використання рельєфу Грузії в ході таких операцій. Разом з польовими навчаннями грузинським військовослужбовцям тренувальний центр НАТО пропонує і симулятивні навчання з використанням комп'ютерів.

Слід зазначити, що в квітні поточного року в Грузії пройшли грузино-українські штабні навчання з логістики, які також організував Навчально-тренувальний центр НАТО.

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Як відомо, тренувальний центр НАТО був відкритий в серпні 2015 року на території Національного навчального центру Крцанісі. У центрі будуть проходити підготовку військовослужбовці Альянсу і країн-партнерів НАТО. Центр створений у рамках пакету заходів, що сприяють приєднанню Грузії до Альянсу, і затверджений в ході саміту в Уельсі у вересні 2014 року.