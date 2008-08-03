Секретний бункер керівництва НДР відкрили для відвідувачів

Секретний бункер, побудований в розпал холодної війни для керівництва НДР, тепер відкритий для відвідувачів, повідомляє Reuters.

Величезний підземний комплекс розташований на північний схід від Берліна, недалеко від місця, де жили тодішній лідер НДР Ерік Хонекер і інші члени керівництва країни.

Будівництво бункера було почате в 1978 році і завершене в 1983 -му — за шість років до падіння Берлінської стіни. Він зводився як головний командний центр і притулок для правлячої еліти на випадок ядерної війни. Е.Хонекер побував в бункері всього один раз і залишався там не більше 15 хвилин.

Триповерховий підземний комплекс займає територію трохи меншу, ніж футбольне поле. Для його будівництва було потрібно 85 тисяч тонн бетону.

Екскурсії в бункері, що колись мав статус особливо секретного, проводитимуться протягом трьох місяців, а потім його закриють назавжди. Причина — великі витрати на утримання комплексу.

Стандартна оглядова екскурсія розрахована на дві години. За цей час відвідувачів проведуть по вузьких коридорах, розділених важкими металевими дверима, покажуть деякі з 300 кімнат, призначених для помешкання і роботи вищих керівників країни.

РБК