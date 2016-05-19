Зникнення літака EgyptAir: що відомо на даний момент

EgyptAir підтверджує, що на борту літака було 66 осіб: 56 пасажирів і 10 членів екіпажу. Про це йдеться в офіційному Twitter.

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Представники авіакомпанії та цивільної авіації Єгипту заявили Reuters, що літак, швидше за все, впав у море.

При цьому державна газета Єгипту Ахрам повідомила, що лайнер не подавав сигналу лиха, останній контакт з пілотом відбувся приблизно за 10 хвилин до того, як він зник з радарів.

У свою чергу представник авіакомпанії підтвердив, що зв'язок з літаком А320, який виконував рейс MS804, пропав над Середземним морем приблизно в 280 кілометрах від єгипетського узбережжя за 45 хвилин до передбачуваної посадки. Екстрені служби вже знаходяться на тому місці, де це сталося.

Авіакомпанія оприлюднила інформацію про громадянство пасажирів. На борту були: по 1 громадянину з Судану, Чаду, Португалії, Алжиру, Канади, Великобританії, Єгипту, Іраку, Кувейту, Саудівської Аравії. Також у літаку летіли двоє бельгійців, 15 французів і 30 єгиптян. Серед пасажирів А320 була одна дитина та двоє немовлят.

"Пілот літака мав 6275 годин досвіду, з них 2101 годин польоту на Airbus 320", - повідомляє EgyptAir.

Авіакомпанія розмістила родичів пасажирів неподалік від аеропорту Каїра і надала лікарів, перекладачів та всі необхідні послуги.

Як стало відомо сьогодні вранці, літак A320, що належить єгипетській авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів.

Авіакомпанія також уточнила, що літак зник з радарів на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль.

Special teams from the Egyptian Armed Forces were are at site located for inspection and rescue. — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) May 19, 2016

Наразі надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до операції підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до якого увійшли представники всіх авіаслужби. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і вертається в Єгипет.