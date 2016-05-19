Парламент Македонії скасував призначені на 5 червня позачергові вибори

Як передає Радіо Свобода, голосування відбулося через кілька годин по тому, як Конституційний суд Македонії ухвалив зупинити підготовку до призначених було на початок наступного місяця позачергових виборів парламенту на час, доки він вирішить, чи відповідав Конституції саморозпуск парламенту. Суд має винести рішення протягом 8 днів, тобто не пізніше як 26 травня.

Зі скаргою до Конституційного суду звернулася одна з партій владної коаліції - "Демократичний союз за інтеграцію", що представляє інтереси албанської меншини Македонії.

Ця партія і ще одна партія македонських албанців - Демократична партія албанців, а також головна опозиційна партія "Соціал-демократичний союз Македонії", бойкотують призначені на 5 червня вибори. Вони заявляють, що умов для проведення вільних і чесних виборів у країні не існує.

Європейський союз, а також США вже закликали Македонію відкласти вибори за таких обставин.

6 квітня депутати парламенту проголосували за його саморозпуск, відповідно до досягнених за посередництва ЄС домовленостей про вирішення політичної кризи у країні. Відтоді й до нинішнього голосування вони не збиралися на сесії жодного разу, але зберігають повноваження, доки не буде обраний новий склад парламенту.

Криза в Македонії, що триває з минулої осені, пов’язана зі скандалом навколо незаконного прослуховування, в якому опозиція звинуватила тодішній уряд. Вона спалахнула з новою силою в середині квітня після рішення президента Македонії Джорге Іванова припинити розслідування щодо більш ніж 50 діячів, включно з чільними політиками, причетних до цього скандалу. Ті події спричинили кількаденні вуличні протести у столиці Скоп’є та інших містах Македонії. Демонстранти вимагали, щоб президент або скасував рішення, або пішов у відставку. Вони також виступали за перенесення виборів на пізніший термін.