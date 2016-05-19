У Євроконтролі розповіли про погоду в районі зникнення А320

Про це повідомив керівник департаменту Європейської мережі польотів Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль), передає Reuters.

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Крім того, чисте небо у тому районі підтверджує знімок з супутника NASA, який в цей час пролітав над Середземним морем. Штормів в цьому регіоні також не було.

Дослідник з Оксфордського університету Саймон Прауд додав, що диму там теж не видно, передає ВВС.

Як відомо, літак A320, що належить єгипетської авіакомпанії EgyptAir, зник з екранів радарів. На борту були 66 осіб.

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Авіакомпанія також уточнила, що літак зник на висоті близько 11 кілометрів в 2:45 за місцевим часом, після того, як увійшов у повітряний простір Єгипту на 10 миль. Наразі надзвичайні служби зайняті пошуком літака, до пошуків підключилася авіація ВПС Єгипту. Був створений оперативний штаб, до складу якого увійшли представники всіх авіаслужби. У зв'язку з інцидентом міністр цивільної авіації Єгипту Шериф Фатхі екстрено перервав візит до Саудівської Аравії і повернувся до країни.