Головний підозрюваний в організації терактів в Парижі відмовився відповідати на питання в суді

"З самого початку він ясно дав зрозуміти, що скористається своїм правом на мовчання і відмовився відповідати на питання", - повідомило агентству Рейтер джерело у французькій прокуратурі, передає Бі-бі-сі. Те ж підтвердив адвокат Абдеслама Франк Бертон.

Читайте такожФранція висунула офіційні звинувачення терористу Абдесламу

Сьогодні вранці Салах Абдеслам був під охороною доставлений в паризький суд, на свій перший після екстрадиції з Бельгії допит. Передбачалося, що допит триватиме весь день.

Салах Абдеслам був екстрадований до Франції, громадянином якої є, з Бельгії наприкінці квітня. За даними бельгійських ЗМІ, операція з його передачі проводилася вночі, в обстановці суворої секретності.

Екстреміст був затриманий 18 березня у передмісті Брюсселя. Через 4 дні після його затримання в аеропорту і метро Брюсселя сталася серія вибухів, в результаті яких загинуло 35 осіб і понад 300 були поранені. Як стверджує адвокат Абдеслама, про підготовку терактів у Брюсселі його підзахисний не знав.

Спочатку Салах Абдеслам відмовлявся від добровільної екстрадицію до Франції, але пізніше змінив свою позицію. Як сказав його адвокат Свен Марі, він хотів "порозумітися" з представниками французької влади.