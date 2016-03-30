Друзі "паризьких смертників" показали відео з їх повсякденного життя

Друзі "паризьких смертників" Салаха і Брагіма Абдесламів показали відео, зняте на вечірці в лютому 2015 року, всього за кілька місяців до кривавих терактів, які вразили весь світ. Сюжет з'явився в ефірі каналу CNN.

Читайте такожПравоохоронці розшукують ще 8 спільників терористів, які здійснили вибухи у Парижі і Брюсселі - ЗМІ

Ролик знято на концерті французького репера Лакріма 8 лютого минулого року. На ньому поруч із блондинкою та з сигаретою в руці зображений 31-річний Брагім Абдеслам, що підірвав себе у листопаді, і його брат Салах (він одягнений у помаранчевий светр).

За словами друзів братів, вони жили повним життям і були веселими хлопцями. Навіть за місяць масового вбивства в Парижі вони ходили на вечірки і розважалися.

Нагадаємо, 26-річний Абдеслам вважається одним з двох живих учасників нападів у Парижі 13 листопада, які забрали життя 130 осіб.

Відповідальність за ці теракти взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Як повідомляв УНІАН, Абдеслама затримали 18 березня в ході спецоперації в Брюсселі.